Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan 18 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bina içinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan H.M. (18) isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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