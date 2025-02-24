Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hırsızlık suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.V., yapılan operasyonla yakalandı. 4 farklı hırsızlık dosyası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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