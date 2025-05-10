Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından aranması bulunan A.Y. isimli şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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