Kırıkkale'de Husumetliyi Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Kırıkkale'de Husumetliyi Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası

Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11.07.2024 17:12
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Kırıkkale'de 2 yıl önce husumetlisini tabanca ile vurarak öldürmekten yargılanan sanık, duruşmada pişman olduğunu söyledi. Sanık, 25 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Aralık 2022 tarihinde Atatürk Bulvarı üzerindeki iş yerinin önünde husumetlisi Hilmi Alkan'ı (34) tabanca ile vurarak öldüren E.A.'nın (24) Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık E.A., tutuksuz olarak yargılanan sanıklar R.Z. ve B.T. ile avukatlar ve tarafların yakınları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık E.A., pişman olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.A.'ya "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 17 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar R.Z. ile B.T. ise beraat etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Husumetliyi Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Husumetliyi Öldüren Sanığa 25 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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