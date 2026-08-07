Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale\'de İki Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ve jandarma, firari iki hükümlüyü yakalayıp cezaevine teslim etti.

Kırıkkale'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, "basit yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan M.A., polis ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.M. (52) yakalandı. İki hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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