Kırıkkale'de iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen bir şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olayına ilişkin yürüttükleri çalışmalar neticesinde A.C.Ö. isimli şahsın, mağdur vatandaşlardan aralıklarla para alarak iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını belirledi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de İş Bulma Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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