Kırıkkale'de kaçak alkol ve silah operasyonu: Yüzlerce silah fişeği ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de kaçak alkol ve silah operasyonu: Yüzlerce silah fişeği ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, kargo aracında 10 litre kaçak etil alkol ve alkol yapım kitleri bulundu. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir iş yerinde 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

14.05.2024 00:20
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OSB'deki iş yerine operasyon: Yüzlerce uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi

Kargoya verilen kaçak alkollere polis el koydu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince kargo aracında yapılan aramada 10 litre kaçak etil alkol, OSB'de bulunan bir iş yerinde de 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan ve bulunduran şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şehirler arası taşımacılık yapan kargo firmasına ait araçta kaçak alkol olduğu tespit edildi. Kargo aracında yapılan aramada, 10 litre etil alkol ve 3 adet alkol yapım kiti ele geçirildi.

Öte yandan, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette olan bir iş yerine düzenlenen operasyonda da 2 bin 641 adet uzun namlulu silah fişeği ve ruhsatsız tabancaya el konuldu. Polis ekiplerince yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de kaçak alkol ve silah operasyonu: Yüzlerce silah fişeği ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de kaçak alkol ve silah operasyonu: Yüzlerce silah fişeği ele geçirildi - Son Dakika
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