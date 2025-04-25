Kırıkkale\'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada çok sayıda sahte ve bandrolsüz binlerce makaron ile kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Tepebaşı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Y.E.D. (36) isimli şahsın ikametinde yapılan adli aramada; 1 adet elektronik tütün sarma makinası, 618 gram kaçak tütün, 100 adet içi dolu makaron ve 34 bin 470 adet boş, sahte ve bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE