Kırıkkale'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerden 38 Bin 800 Makaron ve 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerden 38 Bin 800 Makaron ve 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale\'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerden 38 Bin 800 Makaron ve 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak ürün ticareti operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 38 bin 800 adet makaron ile bin 555 adet cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

10.05.2024 14:24
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Kırıkkale'de polis ekiplerince, 4 şüphelinin gözaltına alındığı kaçak ürün ticareti operasyonunda 38 bin 800 adet makaron ile bin 555 adet cinsel içerikli ürün ve 40 litre sahte alkol ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. 3-9 Mayıs tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 38 bin 800 adet makaron, bin 555 adet cinsel içerikli ürün, 40 litre de sahte etil alkol ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerden 38 Bin 800 Makaron ve 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kaçak Ürün Ticareti Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüphelilerden 38 Bin 800 Makaron ve 40 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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