Kırıkkale\'de Kargo Kamyonu ve Otomobil Çarpıştı

Kırıkkale'de kargo kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.C.Y. idaresindeki, bir kargo firmasına ait 34 NEK 640 plakalı kamyon ile H.M.S. yönetimindeki 68 AFP 823 plakalı Volkswagen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil orta refüje savrulurken, araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE