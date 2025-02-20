Kırıkkale'de Kavşakta Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale\'de Kavşakta Kaza: 3 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, araçlar hurdaya döndü.

20.02.2025 01:35
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Kırıkkale'de kavşakta çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Fabrikalar Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (18) idaresindeki 06 DSP 40 plakalı Fiat marka otomobil ile H.S. (36) yönetimindeki 71 ADE 830 plakalı Citroen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü S.A. (18) ile yolcu P.Ö. (18) ve B.S. (13) yaralandı. Diğer sürücü H.S. ise kazadan yara almadan kurtuldu. 2 araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Araçların yanma riskine karşı itfaiye ekipleri tarafından tedbir alındı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından da araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kavşakta Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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