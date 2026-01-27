Yıkamak istediği traktör Kızılırmak'a gömüldü: İmdadına belediye ekipleri yetişti - Son Dakika
Yıkamak istediği traktör Kızılırmak'a gömüldü: İmdadına belediye ekipleri yetişti

27.01.2026 15:33  Güncelleme: 15:41
Kırıkkale'nin Hasandede köyünde park halindeyken kayarak Kızılırmak Nehri'ne düşen traktör, belediye ekipleri tarafından vinçle kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kırıkkale'de park halindeyken kayarak Kızılırmak'a düşen traktör vinçle kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, Merkez ilçeye bağlı Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkii'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çiftçi Yusuf Bulut, traktörünü yıkamak için Kızılırmak'ın kenarına park etti. Ancak rampa aşağı kayan traktör kısa sürede suya sürüklendi. Bulut'un ihbarı üzerine Kırıkkale Belediyesi ekipleri olay yerine sevk edildi. Vinç yardımıyla traktör sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Traktör sahibi Yasin Bulut, ekiplerin çalışmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Traktörümüz ırmağa düştü. Kırıkkale Belediyesi ekipleri kısa sürede müdahale ederek aracı sudan çıkardı. Belediye Başkanımız Ahmet Önal'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KIRIKKALE

