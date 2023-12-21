 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale'de kaza: 1 yaya, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de kaza: 1 yaya, 5 kişi yaralandı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak takla attı. Kazada bir yaya ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale\'de kaza: 1 yaya, 5 kişi yaralandı
21.12.2023 - 00:48,  Güncelleme: 00:50
Abone Ol

Kırıkkale'de çarpışan iki otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada biri yaya, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.'nin kullandığı 06 R 3947 plakalı Mercedes marka otomobil ile E.D.'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada takla atan otomobillerden biri, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu S.N.'ye çarptı. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu. Yolculardan da T.G. (23), H.S. (25), Ü.F.Ş. (21) ve S.B. (25) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yol dışına çıkan iki otomobil de hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yabancı uyruklu şahsın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından, sürücülerin ifadesine başvuruldu. Kullanılamaz hale gelen iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırıkkale, Mercedes, Ankara, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de kaza: 1 yaya, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


00:04
Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33
İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31
Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10
Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42
Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38
Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47
BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi

Son Dakika
00:04 Maç sonuna damga vurdu! Derbide cezalı duruma düşen Fred'den olay gönderme
23:33 İYİ Parti'den siyasi operasyon açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıp rozet takıyorlar
23:31 Annesine ait araçla gittiği dağlık alanda kendini astı
23:10 Çankırı'da bir şahıs, babasını öldürüp cesedini sobada yaktı
22:42 Meteoroloji'den 7 şehre turuncu ve sarı kodlu uyarı
22:38 Serdar Dursun'un Galatasaray maçında yaptığını görenler gözlerine inanamıyor
21:47 BMGK'da Gazze'ye ilişkin karar tasarısı oylaması üçüncü kez ertelendi
21:38 Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle yendi
21:32 Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
21:18 Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı! 14 hedef imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 01:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de kaza: 1 yaya, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement