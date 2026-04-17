Kırıkkale\'de Kaza: Motosikletliye Vatandaşlar Yardım Etti

Kırıkkale'de motosiklete çarpan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan motosikletliye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Ş. idaresindeki 71 AEB 125 plakalı hafif ticari araç, banket üzerinde duran A.B.D. yönetimindeki 71 ADZ 584 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan genç sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hafif ticari araç sürücüsü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi. - KIRIKKALE