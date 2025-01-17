Kırıkkale'de Kazalar KGYS ile Kaydedildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kazalar KGYS ile Kaydedildi

Kırıkkale\'de Kazalar KGYS ile Kaydedildi

Kırıkkale'de dikkatsizlik ve hız ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazalar KGYS kameralarıyla görüntülendi.

17.01.2025 14:20
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Kırıkkale'de sürücülerin dikkatsizlik ve hız sınırı ihlalleri nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarınca anbean kaydedildi.

Kırıkkale'de yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşması nedeniyle meydana gelen kazaları gözler önüne serdi. Kapalı Pazar önündeki kavşakta, ana caddeye dönmeye çalışan bir otomobilin başka bir araca çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi. Keskin Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, Kayseri yolundan gelen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Dispanser Kavşağı'nda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyreden başka bir araca çarptı. Bu kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

Emniyetten sürücülere uyarı

İl Emniyet Müdürlüğü, kazalarla ilgili yaptığı açıklamada trafikte dikkatin önemine vurgu yaptı. Açıklamada, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadeleri kullanılarak sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulunuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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