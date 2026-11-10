Kırıkkale\'de kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü operasyonla yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. (56) isimli kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise uyuşturucu madde kullanma suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Ş. gözaltına alındı. Her 2 hükümlü de işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.