Kırıkkale'de köprüde otomobilin çarptığı kadın hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kırıkkale'de köprüde otomobilin çarptığı kadın hastanede yaşamını yitirdi

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Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Çalılıöz Köprüsü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadın Yüksek İhtisas Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Çalılıöz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.İ. idaresindeki 06 PTY 08 plakalı otomobil, Terminal istikametinden Nokta Kavşağı yönüne seyir halindeyken orta refüjdeki çiçeklik üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Kavak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kavak, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Alparslan Türkeş BulvarıKırıkkale3. SayfaGüncelSon Dakika

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