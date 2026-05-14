Kırıkkale'de Kreş Darp Davasında Mahkeme Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Kreş Darp Davasında Mahkeme Kararı

Kırıkkale\'de Kreş Darp Davasında Mahkeme Kararı
14.05.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de özel kreşte 2,5 yaşındaki çocuğa darp eden eğitmene 5 yıl hapis cezası verildi.

Kırıkkale'de özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuğun darp edilmesinin ardından ailesinin yaklaşık 2 yıl süren adalet mücadelesinde karar çıktı. Mahkeme, eğitmene 5 yıl hapis cezası verdi. Çocuğun babası Hasan Kuşdoğan, "Adalet yerini buldu, aile olarak içimiz rahatladı" dedi.

Olay, 22 Mart 2024'te Kırıkkale'de özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, eğitmen A.K., 2,5 yaşındaki Hasan Efe Kuşdoğan'ı kolundan tutarak savurdu. Başını önce masaya, ardından yere çarpan çocuk yaralandı. Olay anı kreşin güvenlik kamerasına da yansıdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Hasan Efe'nin başındaki yaraya dikiş atıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen aile, durumu Cumhuriyet savcılığına bildirerek şikayetçi oldu. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama sonunda Kırıkkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık A.K.'nin mağdur Hasan Efe'ye yönelik "nitelikli kasten yaralama" suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti. Sanığa önce 2 yıl hapis cezası verildi. Çocuğun beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda olması ve sanığın sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanması nedeniyle ceza 3 yıla çıkarıldı. Mağdurun yüzünde sabit iz oluştuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla yükseltildi. İyi hal indirimi uygulanan A.K., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca kreş sahibi M.K. hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirememesi" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle 5 aya düşürüldü. M.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildi. Kararın, taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna açık olduğu belirtildi.

"Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık"

Müşteki baba Hasan Kuşdoğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından ambulans ve polisin çağrılmadığını belirterek, "Hiçbir resmi işlem yapılmadı. Olayın örtbas edilmeye çalışıldığını düşünüyoruz. Daha sonra çocuğumuzu kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük. Hastanede başındaki yaraya dikiş atıldı. Kafasından darbe aldığı için tomografi ve röntgen çekildi. Doktorlar, çocuğumuzun 24 saat uyutulmaması gerektiğini söyledi. Aile olarak çok zor bir süreç yaşadık" dedi.

"Adalet yerini buldu"

Yargılama sürecinin yaklaşık 2 yıl sürdüğünü ifade eden baba Kuşdoğan, "Allah'a şükür Kırıkkale'de adalet yerini buldu. Eğitmene 5 yıl, kreşin sahibine ise 6 ay hapis cezası verildi. Aile olarak içimiz rahatladı. Çocuğumuzun hakkı yerde kalmadı. Hasan Efe, henüz 2,5 yaşındaydı, kendini savunamayacak kadar küçük bir çocuktu. Ne psikolojik ne de fiziki olarak kendisini koruyabilecek durumdaydı" diye konuştu.

Müşteki anne Özlem Kuşdoğan ise, "Hakimimize, savcımıza ve avukatımız Mustafa Keyvan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Adalet yerini buldu, gönlümüz rahat" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Kreş Darp Davasında Mahkeme Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:20:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Kreş Darp Davasında Mahkeme Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.