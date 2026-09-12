Kırıkkale\'de mısır tarlasına kenevir eken 3 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 105 kök kenevir ile 3 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Balışeyh ilçesinde K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö.'nün (39) çiftlik bölgesinde bulunan mısır tarlasına kenevir ektiği tespit edildi. Arama kararının ardından şüphelilerin ikametleri ile çiftlik çevresinde arama yapıldı. Aramalarda 105 kök kenevir, 1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği ele geçirildi. Konuyla ilgili K.Ş., M.S. ve A.Ö. gözaltına alındı. 3 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.