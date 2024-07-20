Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Gazi Mahallesi Doğu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Y.G. yönetimindeki 34 ACK 775 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü H.Y.G. ve 5 yaşındaki A.K.G. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE