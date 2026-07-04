Kırıkkale\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 19 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşındaki yaralı yolcunun tedavisi ise sürüyor.

Kaza, 2 Temmuz Perşembe günü Keskin ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güneşli (19) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.E.B. (15) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Güneşli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE