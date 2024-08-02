Kırıkkale'de Operasyonlar Sonucunda 138 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Operasyonlar Sonucunda 138 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de son bir ayda yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı. Yakalanan 65 hükümlü cezaevine gönderilirken, 73 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

02.08.2024 12:05
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Kırıkkale'de son bir ayda yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 138 şüpheli yakalandı. Yakalanan 65 hükümlü cezaevine gönderilirken, 73 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 138 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık, kasten yaralama, yağma, cinsel istismar, uyuşturucu, ailenin korunması hakkında kanun ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme, kasten öldürme, tehdit, dolandırıcılık, hakaret, görevli memura mukavemet, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, nitelikli yağma, vergi usul kanununa muhalefet, yabancı şahısları ülkeye sokma, fuhuşa teşvik, zimmete geçirme, askeri ceza kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranan 65 hükümlü cezaevine gönderildi. İfadesinin alınmasına yönelik aranan 73 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Operasyonlar Sonucunda 138 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Operasyonlar Sonucunda 138 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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