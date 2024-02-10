Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale\'de Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde denetim yapan jandarma ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahsa müdahale etti. Şahsın üzerinde yapılan aramada 332 adet uyuşturucu hap ve 35 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemeye sevk edildi.

10.02.2024 21:32
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Kırıkkale'de yolcu otobüsünde denetim yapan jandarma ekiplerine üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Ankara'dan Yozgat'a yolcu taşıyan otobüs, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu. Otobüste arama yapan ekipler, şüpheli şahıs A.E.'nin üzerinde yaptığı aramada 332 adet uyuşturucu hap olarak kullanılan sentetik ecza maddesi ve 35 gram esrar ele geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Otobüste Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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