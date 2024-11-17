Kırıkkale\'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolunun 14. kilometresindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 06 BHL 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyere çarptı. O sırada aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki 38 AL 094 plakalı otomobil de bu araca çarptı. Olayda bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince, kaza alanında yapılan tahkikatın ardından maddi hasar gören araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE