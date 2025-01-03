Kırıkkale\'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 34 KTC 843 plakalı Seat marka otomobil ile H.U. yönetimindeki 06 JS 904 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü H.U., yolcu H.D. ve 4 yaşındaki çocuk M.E.U. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemelerin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE