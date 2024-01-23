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Kırıkkale'de parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'parada sahtecilik' suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında O.D. isimli şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı
23.01.2024 - 09:12,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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