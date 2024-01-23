Kırıkkale\'de parada sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
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