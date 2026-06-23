Kırıkkale'de Patlama: 2 Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kırıkkale'de Patlama: 2 Çalışan Hayatını Kaybetti

Kırıkkale\'de Patlama: 2 Çalışan Hayatını Kaybetti
23.06.2026 16:34
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde patlatma faaliyeti sırasında meydana gelen patlamada 2 çalışan vefat etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki imha sahasında, Assan Grup isimli firmanın patlatma faaliyeti sırasında meydana gelen patlamada özel şirket çalışanı 2 personelin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kırıkkale Valiliği, Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 2 özel şirket çalışanının hayatını kaybettiği belirtilerek, "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, patlamanın Assan Grup isimli firmanın patlatma faaliyeti esnasında kazaen patlama meydana geldiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Patlama: 2 Çalışan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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