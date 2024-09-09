PKK/KCK Zanlısı Kırıkkale\'de Tutuklandı

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Kırıkkale'de, silahlı terör örgütü 'PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerine katılmak' suçundan aranan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, örgüt adına suçtan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE