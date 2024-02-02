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Kırıkkale'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı - Son Dakika
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Kırıkkale'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı

Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda, istinat duvarının yıkılması sonucu dolgu malzemesi rayların üzerine aktı ve bir tren raydan çıktı. Trenin lokomotifi devrildiği olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

02.02.2024 08:54
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Kırıkkale'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

Olay, Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı. Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale\'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı - Son Dakika
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