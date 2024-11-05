Kırıkkale'de Sahte Rapor Operasyonu

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli 2 doktor ile aralarında memur ve güvenlik personelinin de bulunduğu toplam 10 kişi, "sahte rapor" düzenleme iddiasıyla gözaltına alındı.

Kimliği öğrenilemeyen bir doktorun ise firari olduğu öğrenildi.