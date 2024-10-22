Kırıkkale\'de Sentetik Ecza Operasyonu

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Ankara'dan Kırıkkale'ye yolcu taşıyan otobüste yapılan aramada 440 adet sentetik ecza ile yakalanan 1'i kadın 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekiplerince uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Edinilen bilgiye göre, otobüste bulunan sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri sırasında, durumlarından şüphelenilen B.Y. (32), E.D. (38) ve S.K. (36) isimli şahıslara ait çantada arama yapıldı. Aramada 440 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden 1'i kadın 3 şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KIRIKKALE