Kırıkkale\'de Sentetik Ecza Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu hastanesinde görevli bir personel, doktorların kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına bin 998 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza yazdığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görevli M.T.C. isimli şüphelinin, aynı hastanede görevli 4 farklı doktora ait sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 vatandaş adına 37 kutu (bin 998 adet) sentetik ecza reçetesi yazdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE