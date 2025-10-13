Kırıkkale'de Sentetik Hap Operasyonu - Son Dakika
Kırıkkale'de Sentetik Hap Operasyonu

Kırıkkale\'de Sentetik Hap Operasyonu
13.10.2025 23:52
Jandarma, üniversite öğrencilerine satılmak istenen 581 sentetik hap ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltında.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, üniversite öğrencilerine satılmak üzere piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik hap ele geçirildi. Ankara'dan gelen ticari taksiye yapılan baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yahşihan ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKLERDİ

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 40 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu ilçede jandarma ekipleri tarafından uygulama noktasında Ankara'dan gelen bir ticari taksi durduruldu. Araçta yapılan aramada yolcular A.I. (24), S.O. (27) ve İ.Ö.K.'ye (40) ait 581 adet sentetik ecza hapı ve 116 gram (464 adet hap) sentetik ecza tozu ele geçirildi. Şüphelilerin Ankara'daki adreslerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda da 4 bin 94 adet sentetik hap bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yahşihan ilçesinde özellikle üniversite öğrencilerine pazarlanmak üzere piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen sentetik haplarla ilgili soruşturma sürüyor. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sentetik Hap Operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de Sentetik Hap Operasyonu
