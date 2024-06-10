Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Vatandaşlar, siber suçlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

10.06.2024 17:06
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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince yapılan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ç.Ü. isimli şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyon sonucunda yakalanan Ç.Ü., gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Bilişim suçlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtilen açıklamada, vatandaşlar bu tür suçlar karşısında dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Açıklamada, siber suçlarla mücadelenin devam edeceği ve vatandaşların da bu konuda bilinçli olması gerektiği vurgulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Siber Suç Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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