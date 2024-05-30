Kırıkkale\'de Siber Suçlulara Göz Açtırılmıyor: 830 Vatandaş Bilgilendirildi

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Kırıkkale'de siber polisi tarafından yapılan çalışmalarla siber suçlularına göz açtırılmazken, 830 vatandaş da bilgilendirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, internet ve sosyal medya 108 adet kullanıcısı tespiti yapılırken, 13 adet dijital materyal incelendi, 4 nitelikli dolandırıcılık olayı, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma verileri yok etme ve değiştirme olayı ile ilgili işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıdı. 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli de ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.

SİBERAY projesi çerçevesinde düzenlenen 5 etkinlikte 830 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE