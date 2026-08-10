Kırıkkale\'de Silahlı Kavga: Bir Yaralı, Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de bir iş merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Zafer Caddesi'ndeki Baştaş İş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. (31) ile H.Y. (43) ve B.E. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine U.B., tabancayla ateş ederek H.Y.'yi bacağından yaraladı. B.E. ise açılan ateşten yara almadan kurtuldu. Şüpheli şahıs, olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada yerde 8 boş kovan bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli U.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın aracı ise incelemenin ardından otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.