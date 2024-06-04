Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 31,95 gram metamfetamin, 12 adet ecstasy, 167 adet sentetik ecza, 15,92 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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