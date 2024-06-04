Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sokak satıcılarının deşifre edilmesi amacıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda metamfetamin, ecstasy, sentetik ecza ve sentetik kannabinoid gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

04.06.2024 10:21
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Kırıkkale'de polis ekiplerince sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, 28 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 31,95 gram metamfetamin, 12 adet ecstasy, 167 adet sentetik ecza, 15,92 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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