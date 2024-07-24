Kırıkkale'de Tabanca ile Havaya Ateş Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de tabanca ile havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tabanca ile havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan P.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramalarda da iki adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. - KIRIKKALE