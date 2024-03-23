Kırıkkale'de Tavuk Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Tavuk Hırsızları Yakalandı

Kırıkkale\'de Tavuk Hırsızları Yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şahıslar, 5 ayrı kümese girerek 70 tavuk çaldıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, çaldıkları tavukları pazarda sattıklarını itiraf etti.

23.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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Kırıkkale'de kümeslere dadanan tavuk hırsızları polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şehirde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 5 ayrı kümese girerek 70 tavuk çalan H.A. ile M.A., polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalandı. Çaldıkları tavukları pazarda sattıklarını itiraf eden şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Tavuk Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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