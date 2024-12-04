Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale-Ankara karayolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 yolcu yaralandı.

04.12.2024 17:40
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Kırıkkale'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara karayolunun 14. kilometresindeki Irmak virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki 34 ESU 243 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Y.S. idaresindeki 60 AJ 204 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtulurken, Z.T. ve N.T. isimli yolcular yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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