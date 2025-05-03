Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki İzzettin köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S. yönetimindeki 06 BVK 710 plakalı Peugeot kamyonet ile M.Ş. idaresindeki 71 AJ 192 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yolcu İ.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE