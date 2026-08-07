Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, yaralıların durumu stabil.

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 06 FUV 34 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile G.Ç. yönetimindeki 34 KYC 615 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücü S.A. ile araçlarda bulunan M.U., D.A., E.Ö. ve A.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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