Kırıkkale'de Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. idaresindeki 06 CVK 691 plakalı otomobil ile H.T.'nin kullandığı 71 FF 098 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü H.T. ile yolculardan A.A., E.A., M.Y.A., Y.T., A.T. ve B.T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE