Kırıkkale'de trafik kazası: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de trafik kazası: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

25.08.2024 01:19
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Kırıkkale'de trafik kazası: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.M.B. idaresindeki 71 ADB 810 plakalı Fiat marka otomobil ile K.U. yönetimindeki 71 FN 604 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, maddi hasar gören araçlar da çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale\'de trafik kazası: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de trafik kazası: İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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