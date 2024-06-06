Kırıkkale'de Uyuşturucu Madde ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ile polise yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli bir şahsın üzerinde 2 bin 744 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE