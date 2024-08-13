Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapı, ecstasy, metamfetamin, esrar ve skunk ele geçirildi.

13.08.2024 09:33
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Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 6-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 288 adet sentetik ecza hapı, 17 adet ecstasy, 5 gram metamfetamin, 3,76 gram esrar, 1,8 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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