Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında A.S. ve O.K. isimli şahısların ikametlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 132,77 gram sentetik kannabinoid ile 70,64 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE