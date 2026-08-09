Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 2 bin 926 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 25 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde A.Y.R.'nin (25) ikametinde adli arama yapıldı. Aramada 2 bin 926 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y.R., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.