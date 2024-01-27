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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramada 275 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale\'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
27.01.2024 - 17:03,
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Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada da 275 adet uyuşturucu hap sentetik ecza hapı eşe geçirildi. İfadesinin alınması üzere emniyete götürülen şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika


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