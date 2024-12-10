Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Suçlaması

3.Sayfa

Kırıkkale'de üzerinde bir miktar uyuşturucuyla polise yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen H.İ.V. isimli şahsın üzerinden 6 gram metamfetamin ve 30 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - KIRIKKALE